Toy diz ser a favor da liberalização das drogas leves e da prostituição

Toy fez alguns comentários pol´meicos, esta segunda-feira, durante o programa A Tarde é Sua, da TVI, em conversa com Mónica Jardim. O cantor mostrou-se a favor da liberalização das drogas leves da prostituição. Depois de ter dito que não tem uma opinião convicta no que toca à eutanásia, Toy mostrou-se bastante seguro em relação aos outros dois temas.

"Sou a favor da liberalização das drogas leves, da liberalização da prostituição porque acho que se eu pago impostos, toda a gente que faz negócio em Portugal tem de pagar impostos, independentemente do tipo de negócio. E se eles existes têm de ser considerados. Aí não tenho problema em ter opinião porque a idade é um posto e esse posto já me sugere ter esta opinião direta e conclusiva. Em relação à eutanásia, aborto, o que tem a ver com a vida humana, aí as coisas já se complicam", explicou o cantor.