PSP detém quatro pessoas durante Operação Aves Noturnas

Esta foi a primeira fase da operação, que decorre nos distritos de Viana do Castelo e do Porto.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) de Viana do Castelo anunciou, esta terça-feira, que houve, para já, quatro detenções no âmbito da operação Aves Noturnas. Os detidos são suspeitos do crime de posse de droga.

Em comunicado, a força policial explica que a operação, que está a ter lugar nos distritos de Viana do Castelo e do Porto, começou "ainda no dia de ontem" e que, inicialmente, foram executados três mandados de busca e apreensão, em três residências nas localidades de Afife, Ancora e Vila Praia de Ancora.

Passada esta primeira fase, decorre agora a segunda, na qual estão a ser exceurados "cinco mandados de busca e apreensão domiciliárias, uma em estabelecimento comercial e quatro em viaturas nas freguesia de Areosa, Perre, União de freguesias de Santa Maria Maior, Monserrate e Meadela e Leça do Balio", segundo a nota.

Na mesma nota, a PSP indica que os resultados desta segunda fase serão ainda hoje divulgados.