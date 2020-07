Operação Aves Noturnas. PSP detém oito pessoas

A operação, que decorreu nos distritos de Viseu e do Porto, foi dada como terminada esta terça-feira.

A PSP de Viana do Castelo anunciou, esta terça-feira, que está determinada a operação Aves Noturnas, realizada entre ontem e hoje, nos distritos de Viseu e do Porto. No total, oito pessoas foram detidas. Sete das detenções foram por suspeitas de posse de droga e uma por posse de arma proibida. Foi ainda constituído arguido um cidadão.

Em comunicado, a força policial explica que, inicialmente, foram executados três mandados de busca e apreensão, em três residências nas localidades de Afife, Ancora e Vila Praia de Ancora. Já numa segunda fase, que terminou às 8h40 da manhã da manhã desta terça-feira, foram executados "cinco mandados de busca e apreensão domiciliárias, uma em estabelecimento comercial e quatro em viaturas nas freguesia de Areosa, Perre, União de freguesias de Santa Maria Maior, Monserrate e Meadela e Leça do Balio".

No decurso da operação, foram ainda apreendidas, segundo a nota, "várias plantas de cannabis, uma estufa própria para a sua produção, haxixe, cocaína, uma viatura automóvel, dinheiro, telemóveis, artigos vários relacionados com tráfico e consumo de estupefacientes e uma arma proibida". A pesagem e contabilização do material encontra-se ainda em curso.

A operação Aves Noturnas contou com 65 operacionais da PSP, dois cães de busca de estupefacientes da força policial, nove efetivos da GNR, tendo sido utilizadas 18 viaturas descaracterizadas, cinco caracterizadas da polícia e quatro veículos caracterizados da GNR.