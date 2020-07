"What's Love Got To Do With It" está de volta em nova versão

Tina Turner está de volta, depois de nos últimos anos se ter ausentado da vida pública e dos palcos. A artista realizou uma parceria com o músico Kygo, que vai ser lançada esta sexta-feira, dia 17.

A novidade foi anunciada esta segunda-feira pelo músico, no seu Instagram. Para além da euforia de uma nova versão de "What's Love Got To Do With It", os fãs ficaram perplexos com a aparência da cantora de 80 anos, que aparece arrasadora ao lado do DJ e produtor.

"Não posso acreditar que vou lançar uma parceria com a Tina Turner esta sexta-feira! 'What's Love Got To Do With It' é uma das minhas músicas favoritas de sempre e parece surreal a ter a oportunidade de trabalhar com uma artística lendária. Mal posso esperar para que todos ouçam", escreveu o produtor no Instagram.