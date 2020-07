Arderam mais de 2 mil hectares em Castro Verde

As chamas que deflagraram esta segunda-feira em Castro Verde consumiram uma área de mais de dois mil hectares de terreno. No local chegaram a estar 165 bombeiros e cinco deles ficaram feridos. Dois dos bombeiros sofreram ferimentos graves, devido a queimaduras, e foram transportados para os hospitais de Santa Maria e de São José, em Lisboa.

A Estrada Nacional 2 chegou a estar cortada, tendo sido o trânsito reaberto durante a noite de segunda-feira. As causas do incêndio ainda estão por apurar.

Esta terça-feira, Patrícia Gaspar, secretária de Estado da Administração Interna, garantiu que o país está preparado para o combate aos incêndios. Neste momento, o “cenário meteorológico é muito complicado”, disse Patrícia Gaspar, acrescentando que podem existir “potenciais ocorrências difíceis de gerir”. No entanto, em termo de combate aos incêndios, Patrícia Gaspar sublinhou que o país tem “o dispositivo no seu expoente máximo”. A secretária de Estado da Administração Interna reforçou ainda que as zonas onde o risco de incêndio é maior são “sobretudo na zona do interior Centro e Norte, mas também no Algarve”.