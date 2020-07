Fotografia de agente a tentar acalmar criança depois de acidente está a tornar-se viral

A ministra do Interior do Governo do Equador, Maria Paula Romo, também agradeceu o gesto do agente.

A fotografia de um polícia equatoriano com uma criança ao colo na estrada, depois de esta ter sofrido um acidente, está a tornar-se viral nas redes sociais.

O agente Ramón Salazar estava a regressar a casa quando se apercebeu do acidente e decidiu parar e ajudar os colegas. Ao perceber que a criança estava bastante descontrolada, o agente decidiu agarrá-la de modo a tentar distraí-la da situação.

A ministra do Interior do Governo do Equador, Maria Paula Romo, também partilhou a imagem e elogiou o trabalho de Ramón. "Ajudou as vítimas e viu que havia uma criança a chorar. Tomou-o em seus braços, pegou no telemóvel, sentou-se com ele e mostrou-lhe vídeos para o entreter. Pouco a pouco, a criança foi-se acalmando”, descreveu a ministra na sua conta oficial de Twitter.