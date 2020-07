Confirmado primeiro caso de bebé infetado com novo coronavírus durante gravidez

Foi confirmado, esta terça-feira, o primeiro caso de um bebé que foi infetado com covid-19 durante a gravidez. O menino foi infetado ainda no útero da mãe, que estava infetada com o novo coronavírus, segundo um estudo publicado na revista Nature Communications. "Mostrámos que a transmissão da mãe para o feto é possível através da placenta nas últimas semanas de gravidez", disse à AFP Daniele De Luca, do hospital Antoine Beclere de Clamart, principal autor do estudo.

O caso ocorreu em França. O recém-nascido nasceu em março e apenas 24 horas após o nascimento começou a apresentar vários problemas graves como rigidez dos membros e danos no sistema nervoso cerebral. Os sintomas do bebé acabaram por desaparecer sozinhos e este acabou por vencer a doença.

Alguns estudos já tinham concluído que era possível ocorrer a transmissão pré-natal de mãe para filho, no entanto, ainda não tinha ocorrido nenhum caso que pudesse confirmar a 100% a teoria e neste caso não há duvidas, de acordo com os cientístas. "É necessário analisar o sangue materno, o líquido amniótico, o sangue do recém-nascido, a placenta, etc... Reunir todas essas amostras durante uma epidemia com emergências em todas as direções não é simples, é por isso que se tratava de suspeita, mas sem confirmação", explicou Daniele de Luca.

Segundo o estudo, a carga viral mais alta de SARS-CoV-2 foi encontrada na placenta. "O vírus passou de lá através do cordão umbilical até ao bebé, onde se desenvolveu", acrescentou.