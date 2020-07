Colisão com linhas elétricas causou queda de helicóptero que matou piloto em Valongo

Relatório final do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários foi divulgado esta terça-feira.

O acidente do helicóptero que combatia um incêndio em Sobrado, Valongo, a 5 de setembro de 2019, e causou a morte ao piloto, Noel Ferreira, aconteceu devido a uma colisão com linhas elétricas, segundo revelou esta terça-feira o relatório final do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF).

No relatório divulgado, foi sublinhado que a perda de controlo do helicóptero foi inevitável. “A aeronave percorreu uma distância total de 84 metros até se imobilizar sobre o seu lado esquerdo, seis segundos após o impacto com os cabos. Após o embate com o solo, de imediato deflagrou um incêndio intenso que consumiu a aeronave na totalidade. O piloto e único ocupante da aeronave foi ferido fatalmente”, concluiu o GPIAAF.

Além de ser comandante dos Bombeiros Voluntários de Cete, em Paredes, distrito do Porto, Noel Ferreira, de 36 anos, era também piloto da Força Aérea Portuguesa, na Esquadra 751, com sede no Montijo.