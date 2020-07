Banksy volta a deixar mensagem a cidadãos 'ratos' sobre covid: "Se não usas máscara, é porque não percebes"

Banksy disfarçou-se de trabalhador da limpeza para conseguir pintar uma carruagem do metro de Londres. O momento foi gravado e partilhado no Instagram.

O artista Banksy voltou a utilizar a pintura para enviar uma mensagem à sociedade. E em pleno tempo de covid-19, o britânico escolheu abordar o tema das máscaras.

Banksy disfarçou-se de trabalhador da limpeza para conseguir pintar uma carruagem do metro de Londres. O momento foi gravado e partilhado no Instagram. "Se não usas máscara, é porque não percebes", pode ler-se na publicação do artista.

Como é habitual, o artista utilizou os ratos para representar os cidadãos e desta vez estes aparecem a "espirrar" para representar como é facil a propagação da covid-19, responsável pela morte de mais de 570 mil pessoas em todo o mundo.