Incêndio de grandes dimensões em armazém de Gaia obriga à retirada de crianças de escola

Um incêndio num armazém em Gaia obrigou, esta terça-feira, à evacuação de uma escola básica, situada na mesma rua, do edifício onde deflagrou o fogo de grandes dimensões.

Pelo menos 39 crianças e três adultos foram retirados do estabelecimento de ensino por precaução, segundo o Correio da Manhã.

Na sequência do combate às chamas, três bombeiros da corporação de Coimbrões foram transportados para o hospital Santos Silva, em Gaia, devido à inalação de fumo, cujas consequências se agravaram com o calor que se fazia sentir, o que também dificultou a extinção do fogo.

No local estiveram elementos dos bombeiros de Coimbrões e dos Sapadores de Gaia e a PSP.



O incêndio entrou em fase de rescaldo às 16h33.