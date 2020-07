Benfica vence V.Guimarães e adia título do FC Porto

Com o triunfo, os encarnados garantiram o segundo lugar do campeonato

O Benfica recebeu e venceu (2-0) o V.Guimarães, a contar para a jornada 32 da Liga portuguesa.

Na Luz, Chiquinho abriu o marcador, aos 37 minutos. Já nos últimos instantes da partida (87'), Seferovic fixou o resultado final em 2-0.

Recorde-se que em caso de derrota ou de empate da águia, o FC Porto sagrava-se ainda hoje matematicamente campeão nacional.

Com este resultado, os encarnados passam a somar 71 pontos, ficando a cinco do líder. O dragão precisa apenas de um ponto para conquistar o título, algo que pode acontecer já amanhã, diante do Sporting.

O clássico no Dragão vai fechar a ronda 32 da prova: em caso de vitória ou de empate da equipa de Sérgio Conceição, o FC Porto sagra-se campeão num momento em vão faltar disputar duas jornadas até ao final da competição.

Já o Benfica acabou de assegurar esta terça-feira o segundo lugar do campeonato, garantindo o acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.