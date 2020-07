Efemérides de 15 de Julho de 2020

1099 Primeira Cruzada, em que há 921 anos os cristãos conquistaram Jerusalém, pondo fim a um cerco militar.

1759 Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal, Chefe dos governos de D. José, recebeu há 261 anos o título de conde de Oeiras.

1789 A Revolução Francesa foi marcada há 231 anos pela Tomada da Bastilha.

1799 A Pedra de Roseta foi encontrada há 221 anos na aldeia egípcia de Roseta, durante a Campanha do Egito de Napoleão Bonaparte.

1834 Extinção há 186 anos da Inquisição em Espanha.

1864 Alfred Nobel registou há 156 anos a patente da dinamite.

1916 A Boeing Company foi fundada há 104 anos nos EUA, para a construção de aeronaves.

1973 Marcello Caetano iniciou há 47 anos a sua célebre e difícil visita de três dias a Londres, com manifestações constantes a condenarem o massacre de Wiriamu, em Moçambique, então revelado pelo Times.

1999 A Linha do Cidadão Idoso iniciou há 21 anos o atendimento público.

2006 O Twitter foi lançado há 14 anos, tornando-se uma das maiores plataformas de mídia social do mundo.

2011 Na sequência do mediático desmoronamento na mina de São José, no Chile, trinta e um dos trinta e três mineiros muito atingidos interpuseram há 9 anos uma ação judicial contra o Estado chileno, no valor de 7,750 mil milhões de pesos (cerca de 11,25 milhões de euros), por alegada negligência do Serviço de Geologia e de Mineração chileno.

2015 O parlamento grego, com maioria da esquerda radical (responsável pelo Governo que o propôs), aprovou há 5 anos o primeiro pacote de reformas exigido pela zona euro, enquanto os funcionários públicos faziam uma greve de 24 horas.