CMVM levanta suspensão das ações da Benfica SAD

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) levantou, esta quarta-feira, a suspensão das negociações de ações da Benfica SAD. As ações foram suspensas na terça-feira, quando foi divulgado que o presidente e a SAD do clube tinham sido constituídos arhuidos por fraude fiscal.

A suspensão foi levantada "na sequência da divulgação de informação importante", segundo se pode ler no comunicado oficial, publicada no site da CMVM.

Luís Filipe Vieira, a SAD do Benfica e o Benfica Estádio foram constituídos arguidos no âmbito da operação Saco Azul.