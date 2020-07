Colisão entre três viaturas faz um morto em Monção

Três viaturas ligeiras colidiram, ao início da manhã desta quarta-feira, em Trovisco, Monção. O alerta foi dado às 7h29 e, segundo o comandante dos Bombeiros locais contou à agência Lusa, morreu uma pessoa, de 52 anos.

José Passos adiantou que "a vítima mortal, condutor de uma das viaturas envolvidas no acidente, é natural do concelho de Monção, no distrito de Viana do Castelo".

Duas pessoas ficaram ligeiramente feridas devido ao choque e a circulação de trânsito na EN202 estará parcialmente cortada. No local, estiveram 15 operacionais e seis viaturas dos bombeiros, INEM e GNR.