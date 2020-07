Turismo parado em maio. Queda foi de 94,2%

O setor do alojamento turístico registou 149,8 mil hóspedes e 307 mil dormidas em maio, correspondendo a quedas de 94,2% e 95,3%, respetivamente. Os dados do INE indicam ainda que as dormidas de residentes recuaram 85,9% (-93,5% em abril) e as de não residentes decresceram 98,4% (-98,9% no mês anterior).

Os proveitos totais registaram uma variação de -97,2% (-98,5% em abril), fixando-se em 11 milhões de euros. Os proveitos de aposento atingiram 9,6 milhões de euros, diminuindo 96,8% (-98,2% no mês anterior).

"A informação deste destaque, respeitante a maio, reflete efeitos da pandemia covid-19, quer no comportamento da atividade turística, quer na quantidade de informação primária disponível para a compilação dos resultados apresentados", diz o organismo de estatística.

Em maio, cerca de 70,4% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes (85% em abril de 2020). As dormidas na hotelaria (56,6% do total) diminuíram 96,8%. As dormidas nos estabelecimentos de alojamento local (peso de 36,4% do total) decresceram 87,7% e as de turismo no espaço rural e de habitação (quota de 7,1%) recuaram 86,2%. As dormidas em hostels registaram uma diminuição de 89,9% em maio, representando 19,4% das dormidas em alojamento local e 7,1% do total de dormidas nos estabelecimentos de alojamento turístico.

O mercado interno (peso de 74,3%) contribuiu com 228,1 mil dormidas, o que representou um decréscimo de 85,9% (-93,5% em abril). As dormidas dos mercados externos diminuíram 98,4% (-98,9% no mês anterior) e atingiram 78,9 mil.

No conjunto dos primeiros cinco meses do ano, verificou-se uma diminuição de 59,6% das dormidas totais, resultante de variações de -50,6% nos residentes e de -63,2% nos não residentes.

A totalidade dos dezasseis principais mercados emissores registou decréscimos expressivos em maio, superiores a 90%, tendo representado 81,3% das dormidas de não residentes nos estabelecimentos de alojamento turístico neste mês. As maiores reduções registaram-se nos mercados britânico, irlandês (-99,4% em ambos), norte americano (-99,3%) e francês (-99,0%) Desde o início do ano, todos os principais mercados registaram decréscimos, com maior enfoque nos mercados irlandês (-79,0%), belga (-71,3%), suíço (-71,1%) e francês (-70,5%). Os mercados canadiano (-47,2%) e brasileiro (-51,0%) foram, entre os principais, os que registaram menores decréscimos.

Todas as regiões registaram decréscimos das dormidas superiores a 80%, com as maiores reduções a verificarem-se na RA Açores (-99,7%) e RA Madeira (-99,5%). O Alentejo (-84,3%) foi a região onde se registou menor diminuição. O Norte concentrou 27,8% das dormidas, seguindo-se a AM Lisboa (27,7%), Centro (15,2%), Algarve (15,1%) e Alentejo (13,0%). No conjunto dos primeiros cinco meses do ano, as regiões que apresentaram menores diminuições foram o Alentejo (-52,3%) e a RA Madeira (-53,8%).

A estada média nos estabelecimentos de alojamento turístico (2,05 noites) reduziu-se 18,2% (+13,2% em abril). A estada média dos residentes aumentou 4,5% e a dos não residentes diminuiu 6,4%