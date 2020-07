Crédito ao consumo atinge os 297 milhões em maio

O montante de novos créditos aos consumidores chegou aos 297 milhões de euros no mês de maio, um valor acima dos 203,66 milhões registados no mês de abril. Os dados foram divulgados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

O regulador informa ainda que, deste valor, foram concedidos 122 milhões de euros no crédito pessoal, um valor que representa uma quebra de 60,5%. Já o crédito automóvel, que conta com uma descida de 50,2%, conta com 134 milhões de euros concedidos.

No crédito e cartões a descoberto, o valor total foi de 41 milhões de euros, um recuo de 56,8%.

O BdP avança ainda que o número de novos créditos aos consumidores foi de 21.738 em créditos pessoais, 9851 no crédito automóvel e 30.066 nos cartões a descoberto. Todos registaram recuos acima dos 48%.