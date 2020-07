Kanye West desiste de ser Presidente dos EUA

Um membro da equipa do rapper norte-americano confirmou a desistência.

Kanye West terá desistido de concorrer à presidência dos Estados Unidos, segundo declarações de Steve Kramer, um dos membros da sua equipa, à New York Magazine. Apesar de não ter apresentado nenhuma justificação, Kramer garantiu que a desistência do rapper será explicada brevemente.

Recorde-se que West anunciou a sua candidatura no passado dia 4 de julho. Nesta altura, vários prazos para a entrega de documentos de modo a tornar a sua candidatura válida em alguns estados norte-americanos, como o Texas e Nova Iorque, já tinham sido ultrapassados, o que impediria o seu nome de aparecer nos boletins de voto destes estados, no entanto, West não se mostrou muito preocupado com a situação e disse, em entrevista à Forbes, que iria conseguir contornar a situação.

Várias declarações do rapper nesta entrevista, onde falou abertamente sobre as suas ideologias políticas, geraram controvérsia entre a população. Questionado sobre o candidato democrata Joe Biden, West disse que o democrata “não é especial” e mostrou que pretendia fortalecer o lado republicano do país. O músico mostrou-se ainda contra a pena de morte devido à mensagem da Bíblia e disse que caso vencesse iria “reinstaurar o amor e o temor a Deus nas nossas escolas e organizações”.