Portugal regista 375 novos casos, o número mais alto em cinco dias

Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal, revelado esta quarta-feira pela DGS, já morreram 1.676 pessoas infetadas com o novo coronavírus, desde o início do surto no país, e foram registados mais oito óbitos, nas últimas 24 horas.

Foram ainda confirmados mais 375 novos casos, elevando o total de diagnósticos positivos para 47.426. 288 dos infetados foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo, o que corresponde a um total de 76,8% dos infetados.

O número de recuperados voltou a subir e situa-se agora nos 32.100, depois de mais 560 pessoas terem sido consideradas recuperadas nas últimas 24 horas.

Há 478 doentes internados, mais 6 do que ontem, dos quais 68 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, menos um face ao último balanço.

Continuam a existir 11 concelhos com mais de mil casos, com Lisboa (4.084), Sintra (3.219) e Loures (2.088) à cabeça. A Direção Geral de Saúde DGS informa que a caracterização demográfica será atualizada na próxima segunda-feira.

A aguardar resultados laboratoriais estão 1.472 pessoas s e as autoridades de saúde têm em vigilância 34.641 contactos.

Casos confirmados:



827 meninos e 707 meninas com menos de 10 anos;

964 rapazes e 1090 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

3284 homens e 3813 mulheres entre os 20 e 29 anos;

3627 homens e 3996 mulheres entre os 30 e 39 anos;

3455 homens e 4303 mulheres entre 40 e os 49 anos;

3060 homens e 4168 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

2248 homens e 2534 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1553 homens e 1762 mulheres entre os 70 e os 79;

1813 homens e 3798 mulheres casos com mais de 80 anos;

29 homens e 20 mulheres cujo grupo etário é desconhecido

20860 casos do sexo masculino e 26191 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem e 1 mulher entre os 20 e os 29 anos;

1 homem e 2 mulher entre os 30 e os 39 anos;

10 homens e 10 mulheres entre os 40 e os 49 anos

38 homens e 17 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

102 homens e 48 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

196 homens e 128 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

484 homens e 630 mulheres com mais de 80 anos.

832 óbitos do sexo masculino e 836 do sexo feminino

Consulte aqui o boletim na íntegra.