Número de casos diários em Espanha é o maior desde o fim do confinamento

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais quatro óbitos relacionados com a covid-19 em Espanha, elevando o número total de vítimas mortais desde o ínicio da pandemia para 28.413. De acordo com as autoridades de saúde, existe um total acumulado de dez mortes nos últimos dez dias.

Foram ainda registados, face ao boletim anterior, mais 390 novos casos de covid-19, o número diário de casos mais alto desde o fim do confinamento no país, de acordo com o El País, no passado dia 21 de junho. Desde o início da pandemia, o novo coronavírus já infetou 257.294 pessoas em Espanha.