Número de casos diários volta a aumentar em Itália

Nas últimas 24 horas foram confirmados 13 óbitos relacionados com a covid-19 em Itália, o que representa uma descida comparativamente ao boletim do dia anterior, onde foram registadas 17 vítimas mortais. No total, já morreram 34.997 infetadas com o novo vírus.

Por outro lado, o número de casos diários aumentou. Nas últimas 24 horas foram registados 162 novos casos de covid-19. Desde o início da pandemia no país, o novo coronavírus já infetou 243.506 pessoas.

575 pessoas recuperaram desde ontem, elevando o número de pessoas que venceram a doença no país para 196.016.