FC Porto campeão: Danilo e Marega fizeram os golos no Dragão (com vídeo)

O FC Porto sagrou-se esta noite campeão nacional, após bater o Sporting por 2-0 no fecho da jornada 32 da Liga portuguesa.

Danilo e Marega fizeram os dois golos do encontro.

A duas jornadas do final da prova, os azuis-e-brancos lideram com 79 pontos, mais 8 do que o segundo classificado Benfica.