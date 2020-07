Flamengo vence o Fluminense e conquista o Campeonato Carioca

O Flamengo conquistou na madrugada desta quinta-feira o Campeonato Carioca, após vencer o clássico ante o Fluminense.

Hoje, no Maracanã, Vitinho fez o único golo do encontro já para lá dos 90 minutos. Na primeira mão, Pedro e Michael tinham sido os autores dos golos da equipa rubro-negra, que venceu a final por 3-1 no conjunto das duas mãos.

Este foi o sexto título conquistado por Jorge Jesus no Mengão. Desde que chegou ao Brasil (no verão de 2019), o treinador português venceu pelo conjunto carioca o Brasileirão (campeonato brasileiro), a Taça Libertadores, a Supertaça, a Taça Guanabara, a Recopa Sul-Americana e, agora, o Campeonato Carioca.

Recorde-se que este poderá ter sido o último jogo do treinador português no comando técnico do Fla, uma vez que o amadorense de 65 anos tem sido apontado como o principal alvo do Benfica.

Aliás, Jesus prepara-se agora para rumar a Lisboa para gozar um período de férias, altura que o clube da Luz vai aproveitar para tentar fechar contrato com o treinador.

Nos últimos dias, a imprensa brasileira tem falado numa "mudança de comportamento" do técnico, relacionando a alegada nova postura de JJ com o interesse dos encarnados.

A situação levou o emblema do Rio de Janeiro a emitir um comunicado, nesta quarta-feira, a defender o treinador luso.

Na nota publicada no site oficial, o clube diz que “uma série de notas foram publicadas nas redes nos últimos dias para tentar passar um clima de discórdia” entre a direção e “desestabilizar” a equipa e o técnico. O clube assegura ainda que a “direção está totalmente unida em torno do seu treinador e da sua equipa”.