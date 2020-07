Imagem de peixe com lábios carnudos e dentes idênticos aos de um humano torna-se viral

"A Angelina está a tremer e com medo de ser superada", pode ler-se num dos comentários à publicação, brincando com o facto da atriz ter os lábios muito carnudos.

Uma fotografia de um peixe com uma boca bastante semelhante à de um humano, com lábios carnudos e uns dentes muito idênticos aos do Homem, está a tornar-se viral nas redes sociais e a ser alterada por muitos internautas para brincar com o animal e fazer várias montagens. "A Angelina está a tremer e com medo de ser superada", pode ler-se num dos comentários à publicação, brincando com o facto da atriz ter os lábios muito carnudos. Também houve quem comparasse os lábios do animal aos da multimilionária Kylie Jenner.

O animal terá sido encontrado alegadamente na Malásia, no passado dia 2 de julho. O homem que descobriu o peixe partilhou a imagem no Twitter, acompanhada pela legenda: "Os lábios dela são melhores do que os meus", conta o New York Post.

Apesar de a sua veracidade ter sido colocada em causa, segundo a National Geographic poderá realmente tratar-se de um peixe real, que habita os mares tropicais e que usa os dentes para trincar caranguejos e ouriços do mar.