Economia

16 de julho 2020

BCE mantém taxas de juro e incentivos monetários

A decisão que saiu da reunião do Conselho de Governadores, decidiu que a principal taxa de juro de refinanciamento em 0% e a taxa aplicada aos depósitos em -0,50%. O BCE também mantém o seu anterior programa de compra de dívida a um ritmo mensal de 20 mil milhões de euros, com uma dotação adicional de 120 mil milhões de euros até ao final do ano.