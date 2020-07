Michelle Obama lança podcast no Spotify

A ex-primeira dama falará sobre, por exemplo, a importância do diálogo no namoro.

Michelle Obama vai lançar um podcast com o nome "The Michelle Obama Podcast". Segundo a CNN, o espaço de opinião será dedicado a temas que dizem respeito a relacionamentos.

O programa vai estar disponível na plataforma Spotify e a ex-primeira dama dos Estados Unidos falará sobre, por exemplo, a importância do diálogo no namoro.

"A série trará aos ouvintes as conversas mais sinceras e pessoais da ex-primeira dama, mostrando o que é possível quando nos permitimos ser vulneráveis, quando nos abrimos e nos focamos no que mais importa", lê-se no comunicado citado pela CNN.

O programa está previsto estrear no dia 29 de julho.