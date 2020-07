Número de casos e óbitos diários voltam a subir em Itália

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 20 óbitos relacionados com o novo coronavírus em Itália, um número que representa um aumento face aos dados partilhados na quarta-feira, quando foram registadas 13 vítimas mortais. No total, já morreram 35.017 no país, que já foi um dos mais afetados pelo novo vírus.

Foram ainda registadas mais 230 infeções esta quinta-feira, o que também representa um aumento - ontem tinham sido confirmados 162 novos casos de covid-19.

Atualmente, há 12.473 os casos ativos no país, menos 20 do que na quarta-feira.