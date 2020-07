Número de casos diários volta a aumentar no Reino Unido

Nas últimas 24 horas foram confirmadas mais 66 vítimas mortais relacionadas com o novo coronavírus no Reino Unido. Este número representa uma descida comparativamente aos números partilhados esta quarta-feira, onde foram registados 85 óbitos. No total, já morreram 45.119 pessoas infetadas pelo novo virus no país.

Foram ainda registados mais 642 novos casos de covid-19 esta quinta-feira. Ao contrário do número de óbitos, o número de novas infeções sofreu um aumento - ontem tinham sido confirmados 538 novos casos. Desde o início da pandemia foram confirmados 292.552 casos do novo coronavírus no país.