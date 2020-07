Incêndio em Alcabideche destrói pelo menos uma casa e um carro

O incêndio deflagrou numa zona de mato, junto a algumas casas. Há quase 250 bombeiros a combater as chamas.

Um incêndio deflagrou, esta quinta-feira, em Alcabideche, no concelho de Cascais. O alerta foi dado às 18h07 e cerca de 2h depois encontravam-se no local, segundo a Proteção Civil, 255 bombeiros. No local estiveram também, pelo menos, 63 viaturas e sete meios aéreos.

O incêndio deflagrou numa zona de mato, junto a casas em Alvide, e as autoridades não estão a permitir o regresso dos moradores àquela zona. Segundo a SIC Notícias, uma casa e um carro já ficaram destruídos.

A PSP, a GNR e polícia municipal foram mobilizadas para o local, assim como as corporações de bombeiros de Cascais, Oeiras e Sintra.