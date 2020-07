Há mais de 100 bombeiros no local

Um incêndio deflagrou, esta quinta-feira, numa das principais encostas do Bom Jesus, em Braga. O alerta terá sido dado às 16h55, e no local estarão cerca de 100 bombeiros de várias corporações do Norte.

Segundo o site da Proteção Civil, estão na freguesia de São Mamede de Este 29 viaturas e também sete meios aéreos.

Ao Jornal de Notícias, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga disse que "até ao momento, não há habitações em perigo".