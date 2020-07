Dragões levantam troféu na segunda-feira

O clube sagrou-se campeão esta quarta-feira, depois de terem vencido o Sporting por 2-0 e, com a vitória, terem tornado matematicamente impossível que o vencedor da temporada fosse outro clube.

O FC Porto vai receber o troféu de campeão nacional na segunda-feira, depois de receber no Estádio do Dragão o Moreirense, na 33.ª e penúltima jornada da prova. O anúncio foi feito, esta quinta-feira, pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

"Naquele que será o primeiro jogo dos 'azuis e brancos' após a conquista do título - e o último jogo da época em casa - os dragões vão levantar o troféu pela 29.ª ocasião na história do clube e receber as medalhas de campeão nacional relativas à época 2019/20", informa a LPFP, em comunicado.

Na cerimónia estarão presentes Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do clube, Pedro proença, da LPFP e Miguel Almeida, da NOS, patrocinadora do evento.