Real Madrid vence Villarreal e sagra-se campeão espanhol

O Real Madrid sagrou-se na noite desta quinta-feira campeão espanhol, após receber e vencer (2-1) o Villarreal na penúltima jornada da La Liga.

Benzema bisou pelos merengues (29 e 77 minutos, com o segundo golo a ser apontado de grande penalidade).

Madridistas celebram o 34.º título da história do clube.

🏆 1932

🏆 1933

🏆 1954

🏆 1955

🏆 1957

🏆 1958

🏆 1961

🏆 1962

🏆 1963

🏆 1964

🏆 1965

🏆 1967

🏆 1968

🏆 1969

🏆 1972

🏆 1975

🏆 1976

🏆 1978

🏆 1979

🏆 1980

🏆 1986

🏆 1987

🏆 1988

🏆 1989

🏆 1990

🏆 1995

🏆 1997

🏆 2001

🏆 2003

🏆 2007

🏆 2008

🏆 2012

🏆 2017

🏆 2020#34Ligas — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) July 16, 2020

Enquanto técnico principal dos merengues, Zidane conta agora com 11 títulos (três Champions, dois Mundiais de Clubes, duas Supertaças Europeias, dois Campeonatos de Espanha e duas Supertaças de Espanha), tornando-se o segundo mais titulado de sempre na história do clube.

O antigo internacional francês é apenas superado pelo espanhol Miguel Munoz (com 15 troféus).

Zidane foi anunciado como treinador da equipa principal do Real Madrid a 4 de janeiro de 2016, depois de ter orientado apenas a equipa B do clube. Deixou o comando técnico em maio de 2018, voltando menos de um ano depois (março de 2019). Pelo meio, foi Lopetegui e Solari quem esteve à frente da equipa numa época dececionante para os merengues (2018/19).

Esta época, os blancos ainda lutam por uma vaga na final a 8 da Liga dos Campeões, que vai decorrer em Lisboa, entre 12 e 23 de agosto.

Os merengues estão atualmente em desvantagem nos oitavos-de-final da prova, depois da derrota (1-2) ante o Manchester City, no Santigo Bernabéu. Os blancos vão tentar dar a volta à eliminatória no próximo dia 7 de agosto, no Etihad Stadium, no jogo da segunda mão.