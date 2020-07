Efemérides de 17 de Julho

1791 O ‘progre’ marquês de Lafayette (1757-1834), que haveria de participar na Revolução Americana, restaurou há 229 anos a ordem em Paris, em plena Revolução Francesa.

1834 Lisboa estabeleceu há 186 anos o regulamento dos serviços de incêndio da cidade (embora com antecedentes que vinham de D. João I, em1395), e criou a primeira Companhia de Bombeiros do concelho.

1877 Foi inaugurado há 143 anos o Hospital infantil de D. Estefânia (18 depois da morte da Rainha com esse nome, mulher do também prematuramente falecido D. Pedro V, 1837-61), integrado hoje no Centro Hospitalar de Lisboa.

1918 Nicolau II, último czar da da Rússia, e a sua família foram assassinados-massacrados há 102 anos pelos bolcheviques, em Ecaterimburgo, na sequência da Revolução Comunista de Outubro de 1917.

1945 A Conferência de Potsdam, perto de Berlim, começou há 75 anos, logo a seguir à rendição da Alemanha, entre os vencedores da II Guerra (EUA, Reino Unido e URSS), que ali consagraram os sectores de influência aliada no pós-guerra, e se estendeu até 2 de Agosto seguinte.

1996 Foi criada há 24 anos a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa que reúne Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e S. Tomé e Príncipe.

2016 As operadoras de telecomunicações passaram há 4 anos a estar obrigadas a disponibilizar contratos sem qualquer tipo de fidelização.

2019 O traficante de drogas mexicano Chapo Guzmán foi condenado há 1 ano a cadeia perpétua nos EUA, mais 30 anos adicionais.