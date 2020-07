As análises ao Covid

Tenho visto por aí (nalguma imprensa) que não têm sido feitos testes aoCovid 19, mesmo em casos difíceis de gente mais velha. Ou talvez sobretudo nestes casos. E ainda se admiram de vários países porem Portugal na lista negra do Covid. Mas acho isso cada vez mais natural. A PSP, com a alarvidade natural da sua acção, tem acabado por dar mais credibilidade internacional ao País.

Já basta o erro natural dos testes, que parece ser de 20% na melhor das hipóteses.

Além disso, parece que as empresas ricas vão fazendo os testes. De resto, nada. Assistimos o que se passou no caso do Lar de Reguengos, com todos a vernos toda a gente a ficar infectada, sem ninguém fazer nada para o evitar, embora no fim a Ordem dos Médicos fizesse um tal burburinho, que lá se montou um hospital de campanha. Mas já estavam todos os utentes infectados, e muitos a morrerem (alguém estaria a apostar na tal imunidade de grupo, que parece impossível de se alcançar, ou só (mesmo) com muitos mortos que vai deixando por aí...).

Na família de um noivo de uma filha minha, um dos filhos estava infectado. Ficou naturalmente fechado em casa. Mas quem esperava que fossem feitos testes à família, e agregados (o que deveria incluir a minha filha, pelo que se dava com o dito infectado), nada aconteceu. Os pais e irmãos acabaram por fazer testes por eles. E continuam à espera de ser chamados oficialmente. Há semanas e semanas.