Oito distritos sob alerta laranja

Oito distritos de Portugal continental estão, esta sexta-feira, em alerta laranja devido à previsão de continuaçãode tempo quente. Os distritos de Braga, Porto, Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal, Évora e Beja vão estar sob aviso laranja até às 18h, passando depois a amarelo.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, para além do tempo quente, céu pouco nublado e limpo para todo o continente.

Segundo IPMA, haverá também vento fraco a moderado, podendno ser forte, durante a manhã, nas terras altas.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 16º C, em Bragança, e os 28º C, em Portalegre, e as máximas entre os 33º C, na Guarda e em Bragança, e os 42ºC, em Santarém.