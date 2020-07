A$AP Rocky pede ordem de restrição contra fã

A mulher terá entrado no quarto do rapper.

O rapper A$AP Rocky terá pedido, esta semana, uma ordem de restrição contra uma mulher que, alegadamente, o persegue há dois anos. Segundo avança o site TMZ, a mulher vive em Los Angeles e terá invadido a casa do artista mais do que uma vez, chegando mesmo a entrar no seu quarto.

Para além disto, a mulher terá entrado em contacto com amigos e familiares do cantor e, em junho, quando foi impedida pelos seguranças de entrar na propriedade de A$AP Rocky, vandalizou o carro do cantor.

Segundo o mesmo site, o juiz encarrege do caso negou a ordem, porém haverá uma nova audiência no próximo mês.