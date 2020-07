Leonor Poeiras nega afirmações da TVI: "Das três apresentadoras chamadas, eu fui a única a quem ofereceram metade do cachet"

A saída de Leonor Poeiras da TVI tem sido um assunto polémico. A apresentadora anunciou, em entrevista ao site Holofote, que foi despedida pela estação de Queluz de Baixo. E depois de a TVI ter afirmado que Leonor tinha recusado vários trabalhos, a apresentadora veio a público negar a acusação, através das redes sociais. "Aproveito para desmentir os comentários feitos hoje por Helena Forjaz, que me acusa de ter rejeitado trabalhos e de não querer trabalhar na TVI. Por elegância omiti isso da entrevista, não é bonito o que aconteceu nem o que me vejo obrigada a esclarecer", começa por referir. "Fora a Emissão Especial Covid19 e as substituições no programa 'A Tarde É Sua', recebi apenas uma única solicitação de trabalho, que não considero ter sido uma proposta", explica.

"De que se tratava? No regresso pós pandemia do 'Somos Portugal' fui contactada para apresentar essa primeira emissão, sim. Ora por questões de saúde este é um programa que infelizmente tive de deixar de fazer em Dezembro do ano passado, como já é do conhecimento público. Por isso, nesse mesmo telefonema, perplexa, voltei a explicar novamente por que razão não o poderia apresentar. Nunca poderia aceitar, a TVI sabia disso", garante.

"Eu e o meu advogado, o Doutor Garcia Pereira, consideramos por isso que foi uma não proposta. Para além de tudo, e ainda nesse telefonema, informaram-me que o cachet previsto para mim era 50% do cachet habitual (que durante 9 anos e meio recebi por cada programa). Mais tarde confirmei e das três apresentadoras chamadas, eu fui a única a quem ofereceram metade do cachet. Lamentável ter que escrever estes pormenores, não é?... Uma situação inenarrável", lamenta.

A apresentadora contou, durante a primeira entrevista, que foi "excluída" do programa 'Cabelo Pantene' e soube da novidade através das redes sociais. Mais tarde soube que foi dispensada e "despedida da TVI". Leonor Poeiras contou ainda que "não aceitou substituir Fátima Lopes durante as férias de verão por causa de uma série de conversas e desenvolvimentos, mesmo dentro do seio da TVI".