Sam the Kid celebra aniversário com lançamento de novo álbum

O rapper Sam The Kid celebra o seu 41.º aniversário esta sexta-feira, dia 17 de julho. E apesar de ser o seu dia, o artista decidiu presentear os fãs com o lançamento de um novo álbum instrumental. 'Caixa de Ritmos' conta com 18 músicas inéditas e o álbum está disponível online, anunciou o rapper através da sua conta oficial de Instagram.

O rapper, que iniciou a sua carreira nos anos 90, é conhecido por vários sucessos como a música Poetas de Karaoke, Sobre(tudo) e Entre(tanto), entre outros. O artista faz ainda parte da banda Orelha Negra e tem uma plataforma de conteúdos chamada TVChelas. Sam The Kid é conhecido por ser uma das maiores referências do hip hop português.