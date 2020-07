Homem que tentou violar menor no Montijo detido pelas autoridades dois meses depois

Uma menina foi vítima de uma tentativa de violação por parte do seu vizinho, um homem de 38 anos, enquanto brincava ao pé de uma casa em Pegões, no Montijo. O agressor levou a menor para um local deserto e começou a beijá-la e a apalpá-la.

O crime ocorreu em maio. A menor conseguiu resistir e fugir do agressor, no entanto, este colocou-se em fuga e as autoridades só descobriram o seu paradeiro esta quinta-feira, fora do concelho do Montijo.

O homem vai ser presente a tribunal onde lhe serão aplicadas as medidas de coação tidas como adequadas pelo crime de coação sexual agravada.