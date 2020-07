André Ventura notificado para testemunhar sobre saudação nazi em comício do Chega

André Ventura foi notificado para testemunhar no inquérito que o Ministério Público abriu sobre a saudação nazi feita por homem num comício do Chega, no final de janeiro, de acordo com declarações do próprio deputado à Lusa. "Sou testemunha num inquérito do Ministério Público (MP) sobre uma saudação nazi num comício do Chega, no Porto", afirmou.

Na carta enviada ao deputado, e à qual a Lusa teve acesso, André Ventura foi "notificado, na qualidade de testemunha", num inquérito que o Ministério Público abriu e deve responder a várias questões como se "pode concretizar que gesto foi efetuado, de acordo com o que presenciou" e se na altura foi entendido pelos presentes como uma saudação nazi. Ventura deve ainda indicar se conhece o homem que fez o gesto e se "pode indicar a sua identidade". O MP exige ainda uma cópia da inscrição no comício "da pessoa que efetuou a indicada saudação".

O deputado é ainda questionado se tinha conhecimento prévio de que este gesto iria ser feito e o MP pede ainda a Ventura que identifique outras pessoas que estiveram presentes, entre as quais dois homens que aparecem numa fotografia ao seu lado, querendo saber se algum deles foi o autor da saudação.

Ventura afirma não ter conhecimento da identidade do homem que fez a saudação nazi no comício do Chega e que não conhece os homens das fotografias. "Eu não sabia que ia ser feita uma saudação nazi e na altura não me apercebi do que estava em causa", afirma. O deputado do Chega garante ainda que irá colaborar totalmente com a investigação e que irá pedir à organização do comício "que tentem identificar a pessoa em causa". No entanto, apesar de estar de acordo com a investigação, Ventura sublinha que espera que o MP "não perca muito tempo com isto".

Recorde-se que, na altura, um vídeo do comício foi partilhado nas redes sociais, onde se pode ver um homem na plateia, junto ao palco onde se encontra André Ventura, com o braço direito esticado e a mão direita estendida, enquanto se canta o hino nacional. Estas imagens geraram bastante contorvérsia. O deputado único do Chega foi acusado de racismo e de ser apoiante de Adolf Hitler por vários internautas.