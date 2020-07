Há 206 surtos de covid-19. Só na Grande Lisboa são 134

A Ministra da Saúde, Marta Temido, confirmou na conferência de imprensa das autoridades de saúde, esta sexta-feira, que existem 206 surtos a nível nacional, dos quais 134 surtos são na Região de Lisboa e Vale do Tejo.

Confrontada com as declarações do ministro das Infraestruturas e da Habitação, sobre o fim dos condicionamentos da lotação nos transportes públicos, a governante sublinhou que são ainda necessárias "as maiores cautelas na apreciação de quaisquer alternativas".

"As nossas recomendações são recomendações que conhecem caráter evolutivo mas, neste momento, não vejo motivo para alterarmos aquilo que tem estado a ser estabelecido", acrescentou, comentando a posição que Pedro Nuno Santos deu a conhecer recentemente.

Sobre os ventiladores da China que apresentaram falhas técnicas nos hospitais do Algarve, Marta Temido fez questão de esclarecer que "não foram comprados pelo SNS”, mas sim ’doados’. “Há questões que, quem fez a doação, está a tentar resolver", frisou.