SEF controlou quase sete mil pessoas na fronteira

O Ministério da Administração Interna fez saber, através de um comunicado, que nas duas primeiras semanas do mês foram controladas pelas autoridades quase sete mil pessoas.

“O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) controlou um total de 6.890 pessoas que, entre os dias 01 e 14 de julho, entraram em Portugal através das áreas de responsabilidade dos cinco Centros de Cooperação Policial e Aduaneira (CCPA)”, lê-se no comunicado da tutela.

Os controlos móveis foram levados a cabo em Valença, Quintanilha, Vilar Formoso, Caia e Castro Marim e permitiram “também fiscalizar 3.592 viaturas ligeiras, 11 autocarros e 189 autocaravanas”.

Recorde-se que estes controlos do SEF, feitos em articulação com a GNR, foram implementados depois de levantadas as restrições nas fronteiras terrestres entre Portugal e Espanha.

As ações realizadas nos locais já citados - onde também estão efetivos policiais espanhóis - resultaram “na detenção de um cidadão português e na notificação de seis estrangeiros em situação irregular para abandono voluntário do país: três brasileiros, um natural da Colômbia, um das Honduras e outro da Venezuela”, revela ainda o MAI no comunicado.

A maioria dos cidadãos controlados pelas autoridades era de nacionalidade portuguesa, 3.034, já os cidadãos espanhóis intercetados foram 2.504 e os franceses 450.