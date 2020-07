Benfica confirma regresso de Jorge Jesus

O clube da Luz confirma que as negociações para o regresso do técnico português resultaram numa “proposta de trabalho” que Jorge Jesus aceitou.

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que entrou em contacto com o CR Flamengo, dando conta da sua intenção de contratar o treinador Jorge Jesus, tendo encetado negociações para o efeito”, começa por revelar o Benfica num comunicado enviado à CMVM.

“Mais se informa que a Benfica SAD apresentou uma proposta de contrato de trabalho desportivo ao treinador Jorge Jesus, tendo a oferta sido aceite pelo mesmo”, acrescenta.

Nas redes sociais, o clube também já deu as boas-vindas ao novo técnico.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSLBenfica%2Fposts%2F10163969278095716&width=500" width="500" height="491" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>