Incêndio na Catedral de Nantes sob controlo. Autoridades suspeitam de ato criminoso

Um incêndio deflagrou, este sábado, na Catedral de Nantes, em França. Apesar de as chamas já estarem controladas, vários vitrais explodiram e o orgão principal da igreja ficou destruído. Segundo o procurador Pierre Sennes, citado pela Reuters, foram iniciados três fogos no local e as autoridades estão a tratar o incidente como um ato criminoso.

O alerta foi registado às 07h44, por um funcionária de uma pastelaria localizada perto da Catedral. Apesar dos estragos, o chefe dos bombeiros locais, Laurent Ferlay, afirma que este incêndio não é comparável ao que aconteceu na Catedral de Notre Dame, o ano passado, em Paris. "Não estamos num cenário tipo Notre Dame. O telhado não foi atingido", disse.

No local encontram-se mais de uma centena de bombeiros para garantir o fim do incêndio e combater os estragos provocados.