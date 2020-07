Mais de 33 mil pessoas já venceram a covid-19 em Portugal

A granda maioria das novas infeções deste sábado foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo - 241 novos casos, o que representa 77% do total de novos casos confirmados.

Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal, revelado este sábado pela DGS, já morreram 1.684 pessoas infetadas com o novo coronavírus desde o início do surto no país, mais dois óbitos face ao boletim de ontem. As duas vítimas mortais tinham mais de 80 anos.

Nas últimas 24 horas foram ainda confirmados 313 novos casos, elevado para 48.390 o número de casos de covid-19 em Portugal. Foram ainda consideradas recuperadas mais 363 pessoas. Desde o início da pandemia, mais de 33 mil pessoas já venceram a doença - 33.153.

Existem ainda 452 pessoas internadas, das quais 65 se encontram hospitalizadas em Unidades de Cuidados Intensivos (menos dois do que ontem). Nesta altura, 1.617 pessoas aguardam resultado laboratorial.

A granda maioria das novas infeções deste sábado foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo - 241 novos casos, o que representa 77% do total de novos casos confirmados. No total, 24.047 pessoas foram infetadas em Lisboa e Vale do Tejo, das quais 557 morreram na luta contra a doença.

Apesar de ser na região de Lisboa e Vale do Tejo onde se registam mais casos de covid-19, continua a ser na região norte onde existem mais óbitos registados (827). No total, 18.328 pessoas já foram infetadas pela covid-19 na região.

Já a região Centro regista um total de 4.354 infeções e 251 mortes. O Alentejo conta com 627 casos de covid-19 e 19 óbitos relacionados com o vírus. Já o Algarve continua a ser a região de Portugal Continental com menor registo de óbitos - 15.

Nas regiões autónomas, os Açores registam um total acumulado de casos de 153 e 15 mortes. A Madeira, a única região do país sem mortes, totaliza 101 casos da doença.

Casos Confirmados

883 meninos e 744 meninas com menos de 10 anos;

1004 rapazes e 1139 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

3.403 homens e 3.938 mulheres entre os 20 e 29 anos;

3.733 homens e 4.141 mulheres entre os 30 e 39 anos;

3.561 homens e 4.437 mulheres entre 40 e os 49 anos;

3.143 homens e 4.254 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

2.296 homens e 2.585 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.596 homens e 1.797 mulheres entre os 70 e os 79;

1.837 homens e 3.835 mulheres casos com mais de 80 anos;

40 homens e 24 mulheres cujo grupo etário é desconhecido

21.496 casos do sexo masculino e 26.894 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem e 1 mulher entre os 20 e os 29 anos;

1 homem e 2 mulher entre os 30 e os 39 anos;

10 homens e 10 mulheres entre os 40 e os 49 anos

38 homens e 17 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

102 homens e 48 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

197 homens e 128 mulheres entre os 70 e os 79;

489 homens e 640 mulheres com mais de 80 anos

838 óbitos do sexo masculino e 846 do sexo feminino

Consulte o boletim na íntegra aqui.