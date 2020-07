Número de óbitos diários volta a descer em Itália

Nas últimas 24 horas foram registados mais 14 óbitos relacionados com a covid-19 em Itália, elevando o número total de vítimas mortais desde o início da pandemia para 35.042. Comparativamente aos dados partilhados na sexta-feira ocorreu uma ligeira descida no número de óbitos - ontem foram confirmadas 11 mortes.

Foram ainda confirmados mais 249 novos casos do novo coronavírus, este sábado. Ao contrário do número de vítimas mortais, o número de novos casos sofreu um aumento - esta sexta-feira foram confirmados 233 novos casos de covid-19 Já foram infetadas 244. 216 pessoas no país.

De acordo com as autoridades de saúde italianas, existem ainda 757 pessoas hospitalizadas, das quais 50 se encontram em Unidades de Cuidados Intensivos.

196.806 já foram consideradas recuperadas da covid-19, mais 323 do que ontem.