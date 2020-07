Cinco bombeiros sofrem acidente no caminho para um incêndio

Cinco bombeiros ficaram feridos num acidente, em Alvega, no concelho de Ourém, quando se dirigiam para um incêndio em Peras Ruivas, na zona do Carregal. Quando o condutor tentou parar de uma forma mais agressiva, o autotanque despistou-se numa curva apertada e acabou mesmo por capotar.

O alerta para o acidente foi registado às 15h53. Dos cinco bombeiros, quatro ficaram com ferimentos ligeiros. Um ficou ferido com maior gravidade, segundo declarações do comandante Guilherme Isidro dos Bombeiros Voluntários de Ourém à TVI que afirma que todos se encontram estáveis. "Quero tranquilizar todas as famílias dos bombeiros de Ourém. Os feridos são ligeiros e estão estáveis”, garantiu.