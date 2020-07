Renato Sanches testou positivo à covid-19

A notícia foi avançada pelo treinador do Lille.

O jogador Renato Sanches e mais dois jogadores do Lille acusaram positivo num teste ao novo coronavírus, de acordo com o treinador do clube, Christophe Galtier.

“O Renato Sanches (o primeiro a sentir sintomas) está em Portugal. Ele tem agora de passar por dois testes negativos para ter autorização para viajar", revelou o técnico."Quanto aos outros dois jogadores (Bamba e Ikoné), estão em França e retomarão rapidamente com força a sessão de trabalhos, provavelmente nesta segunda-feira", acrescentou Galtier.