Corpo encontrado carbonizado dentro de veículo em incêndio no distrito de Leiria

Uma pessoa foi encontrada morta, dentro de um veículo, em Barreira, no concelho e distrito de Leiria, durante o combate a um incêndio. O corpo da vítima estava carbonizado no interior do carro.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria, a viatura, com o corpo carbonizado no seu interior, foi encontrada por volta das 16h03. As autoridades desconhecem saber se a viatura esteve na origem das chamas ou se foi apanhada pelo incêndio.

A Polícia Judiciária está a investigar a situação.