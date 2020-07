Anselmo Crespo é o novo Diretor de Informação da TVI

O Conselho de Administração do Grupo Media Capital confirmou, este sábado, que Anselmo Crespo vai assumir o cargo de novo Diretor de Informação da TVI, a partir do dia 1 de setembro de 2020.

“Agradecemos a Anselmo Crespo ter aceitado este desafio, que se insere numa estratégia de reforço da qualidade e credibilidade da Informação que a TVI leva diariamente aos portugueses. A qualidade do seu passado profissional dá-nos sobejas garantias de que alcançaremos esses nossos objetivos”, afirmou Manuel Alves Monteiro, administrador delegado do Grupo Media Capital, numa nota enviada às redações.

"A escolha de Anselmo Crespo insere-se na nova estratégia para a informação da TVI, que pretende apostar numa direção com um perfil de liderança irreverente, independente, mobilizador, diferenciador e multidisciplinar. Com esta Direção, a TVI será capaz de se consolidar como o canal de referência na informação em Portugal, proporcionando ao público uma informação diferenciada, rigorosa e dinâmica, em linha com as melhores práticas", afirma ainda o grupo no comunicado.

Anselmo Crespo, que integrava a Direção da TSF e foi Editor de Política e Coordenador dos principais Noticiários da SIC, mostra estar entusiasmado com a sua nova posição na estação de Queluz de Baixo. “Há desafios que nos convocam a trilhar novos caminhos: aceitei participar num projeto televisivo em transformação e numa informação séria que terá apenas a verdade como limite", garante.