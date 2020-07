GNR deteve 54 pessoas nas estradas portuguesas em apenas 12 horas

Foram registados 47 acidentes rodoviários entre as 20 horas de sábado e as 8 horas deste domingo.

Acidentes rodoviários e excesso de álcool. Entre sábado à noite e domingo de manhã foram detidas pela Guarda Nacional Republicana (GNR) 54 pessoas e registados 47 acidentes rodoviários.

De acordo com o gabinete de imprensa da GNR, entre as 20 horas de sábado e as 8 horas de domingo, os detidos foram na maioria por se apresentarem a conduzir com excesso de álcool, tendo sido registados, no total dos acidentes rodoviários, dois feridos graves e 12 ligeiros.

No que respeita às detenções, 36 aconteceram por condução sob o efeito de álcool, três por posse de arma proibida, oito por condução sem habilitação legal e uma por tráfico de droga.

A GNR detetou ainda 488 infrações durante este período de tempo e apreenderam armas e droga, nomeadamente uma pistola e uma caçadeira, bem como mais de três gramas de haxixe e cocaína.